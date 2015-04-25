القبض على تاجرى سلاح بحوزتهما 8 بنادق آلية وخرطوش بالبحيرة

تمكنت منذ قليل، الأجهزة الأمنية بالبحيرة، برئاسة اللواء محمد فتحى إسماعيل، مساعد وزير الداخلية لأمن البحيرة، من ضبط تاجرى سلاح بحوزتهما 8 بنادق آلية وخرطوش بالبحيرة بقصد الاتجار.

جاء ذلك خلال الحملة المكبرة التى قادها مساعد وزير الداخلية لأمن البحيرة وضباط مكافحة المخدرات وضباط تنفيذ الأحكام، لاستهداف العناصر الإجرامية الخطرة والخارجين على القانون، الذين يشكلون بؤرا إجرامية والتشكيلات العصابية ومصنعى ومتاجرى وحائزى الأسلحة النارية والمواد المخدرة بالتنسيق وقطاع مصلحة الأمن العام بنطاق المحافظة.

وكان ضباط إدارة البحث الجنائى برئاسة اللواء دكتور أشرف عبد القادر، والعميد خالد عبد الحميد رئيس المباحث، والمقدم حسام عبده رئيس مباحث مكافحة المخدرات، والمقدم محمد قمرة رئيس مباحث تنفيذ الأحكام والنقيب أحمد ظريف وكيل مباحث المخدرات، قد تمكنوا من ضبط تاجرى سلاح بناحية مركز كوم حمادة بحوزتهما 3 بنادق آلية و5 بنادق خرطوش بقصد الاتجار، وجارٍ تحرير محضر بالواقعة.