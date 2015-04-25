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ميسي: يجب أن نكون مستعدين لبايرن بنسبة 110%

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ميسي: يجب أن نكون مستعدين لبايرن بنسبة 110% ميسي: يجب أن نكون مستعدين لبايرن بنسبة 110%

(إفي): أكد مهاجم برشلونة، الأرجنتيني ليونيل ميسي، أهمية الاستعداد بشكل جيد للغاية لمواجهة بايرن ميونيخ الألماني في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

كانت مراسم سحب القرعة بمقر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (ويفا) بمدينة نيون السويسرية، قد أوقعت البرسا في مواجهة بايرن، وكذلك ريال مدريد الإسباني مع يوفنتوس الإيطالي.

وكتب ميسي عبر حسابه الشخصي على موقع (فيسبوك) الاجتماعي "سنواجه منافسا قويا للغاية في نصف نهائي التشامبيونز، ينبغي أن نكون مستعدين بنسبة 110%".

وستكون المواجهة المثيرة بين فريقين يطبقان طريقة "التيكي تاكا" في اللعب بعد انتقال مدرب البرسا السابق، بيب جوارديولا، لقيادة الفريق البافاري، حيث سيواجه زميله السابق أيضا في الملاعب، لويس إنريكي، المدير الفني الحالي للبلوجرانا.

كما أن برشلونة سيسعى للثأر من بطل ألمانيا الذي أطاح به من المربع الذهبي لذات البطولة قبل موسمين بالفوز ذهابا وإيابا بسباعية نظيفة.

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