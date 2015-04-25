لاعبو اليوفي: الفوز على ريال مدريد صعب لكنه ليس مستحيلا

(إفي): اعترف كل من جورجيو كيلليني وأندريا بارزالي مدافعا فريق يوفنتوس بصعوبة مواجهة ريال مدريد في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، قبل أن يؤكدا أن التأهل للنهائي ليس مستحيلا في الوقت ذاته، معتبرين أن تدعيم خط الدفاع أمر هام لإبطال الفاعلية الهجومية للميرنجي.

وقال كيلليني "سيكون الأمر صعبا، نواجه حاملي اللقب، فريق يذخر بالمواهب، لكن يمكننا أن نصعب الأمور عليهم"، مشيرا إلى أهمية تسلح الـ(بيانكونيري) بالتركيز وتشكيل خط دفاع صلد في الملعب لكبح جماح الإعصار المدريدي.

كما ذكر بأن "اليوفي" لم يصل إلى نصف نهائي دوري الأبطال منذ 12 عاما، مؤكدا أن الوصول لهذا الدور يعد إنجازا حتى الآن.

وأوضح "لدينا الفرصة لنحلم ولنحقق شيء تاريخي. الفرصة سانحة أمامنا وينبغي أن نستغلها بكل حماس، سواء كلاعبين أو مشجعين".

وأشار المدافع الإيطالي إلى أنه سيكون من الصعب على أبناء المدرب ماسيميليانو أليجري الظهور بنفس مستوى لاعبي ريال مدريد، لا سيما وأنهم ينافسون على الكالتشو وكأس إيطاليا ودوري أبطال أوروبا.

واعترف كيلليني "اللعب على ثلاث جبهات مرهق لأن المباريات كثيرة وتستهلك قدرا كبيرا من الطاقة. لكننا نتعامل مع الأمور بشكل جيد حتى الآن ونتمنى الاستمرار في فعل ذلك حتى النهاية".

بالمثل، أعرب زميله بارزالي عن اقتناعه بأن "أي منافس سيكون صعبا".

وأبرز "سنلعب بدون خوف. لديهم عدد من المواهب، هم الأبطال حاليا، الفائز بالكرة الذهبية بين صفوفهم ولاعبين آخرين خارقين"، في إشارة إلى النادي الملكي.

واستطرد "ستكون مواجهة صعبة، ربما لا نكون على قدر المنافسة، لكن كل شيء جائز في نصف النهائي. سيكون تحديا هائلا".