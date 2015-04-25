أليجري: في النهاية مباراة ريال مدريد ويوفنتوس مواجهة بين 11 أمام 11

(إفي): أشاد ماسيميليانو أليجري مدرب فريق يوفنتوس الإيطالي بريال مدريد، منافسه في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، معربا عن تأكيده بأن المباراة ستكون "11 في مواجهة 11".

وقال أليجري "أبطال أوروبا الحاليون، ملعب ضخم ومهيب، مدرب (كارلو أنشيلوتي) هو أحد أعظم المدربين في أوروبا. لكن في النهاية سيكونوا 11 مثلنا، أليس كذلك"، وذلك في تدوينة كتبها عبر موقع (تويتر).

ومن المنتظر أن يقدم أليجري مؤتمرا صحفيا غدا السبت قبيل خوضه مباراة دربي تورينو أمام غريمه تورينو الأحد المقبل.

جدير بالذكر أن يوفنتوس سيواجه ريال مدريد في نصف النهائي، وفقا للقرعة، بينما تجرى موقعة أخرى من العيار الثقيل بين برشلونة الإسباني وبايرن ميونخ الإسباني.

وعلى الصعيد المحلي، يتصدر اليوفي جدول الدوري الإيطالي بـ73 نقطة وبفارق 15 نقطة عن كل من لاتسيو وروما في المركزين الثاني والثالث على الترتيب ولهما نفس الرصيد 58 نقطة.