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مورينيو: على جماهير أرسنال استقبال فابريجاس بنفس طريقتنا مع لامبارد

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مورينيو: على جماهير أرسنال استقبال فابريجاس بنفس طريقتنا مع لامبارد مورينيو: على جماهير أرسنال استقبال فابريجاس بنفس طريقتنا مع لامبارد

(إفي): اعترف البرتغالي جوزيه مورينيو مدرب تشيلسي الإنجليزي بأن فريقه سيلاقي المزيد من الصعوبات بسبب غياب المهاجم الإسباني دييجو كوستا للإصابة.

وأوضح مورينيو خلال مؤتمر صحفي "كوستا على وشك العودة، لو لم يلعب أمام أرسنال سيظهر أمام ليستر سيتي، بدونه نواجه مزيدا من الصعوبات".

وتحدث المدرب الاستثنائي عن أداء البلوز في المباريات الأخيرة "نلعب بطريقة مختلفة، بفنيات أقل، لكننا نحقق النتائج المطلوبة، نربح المباريات".

وبجانب كوستا سيحرم مورينيو من خدمات المهاجم الفرنسي لويك ريمي، ما يجعله مجبرا على الاعتماد على المخضرم الإيفواري ديدييه دروجبا (37 عاما).

وامتدح "مو" دروجبا، مبينا "أحببت عودة دروجبا، أثق في اللاعبين الذين أملكهم، سولانك من فريق الشباب ايضا سيكون جاهزا اذا طلبناه".

كما توقع أن يحظى نجمه الإسباني سيسك فابريجاس باستقبال جيد من جماهير أرسنال على ملعب الإمارات بعدما مثل الفريق اللندني بين عامي 2003 و2011.

وقال البرتغالي "حتى لو صفر المشجعون ضده فأنا واثق أنه سيتحمل الضغط، سيسك اختار تشيلسي لأنه لم يتمكن من العودة لأرسنال، أصبح قطعة أساسية في مشروعنا، لامبارد لعب بقميص مانشستر سيتي في ستامفورد بريدج، ولم يجد أدنى مشكلة، الجمهور استقبله بشكل رائع".

ويتصدر تشيلسي الدوري بفارق 10 نقاط عن أرسنال أقرب مطارديه.

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