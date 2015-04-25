بشرى لصلاح.. سيفيليا لم يفز مطلقا في أي مباراة رسمية ضد فريق إيطالي

(إفي): عجز سيفيليا الإسباني، الذي يواجه فيورنتينا الذي يضم الدولي المصري محمد صلاح في نصف نهائي بطولة دوري أوروبا لكرة القدم، عن الفوز في أي مباراة رسمية ضد نادي إيطالي.

وخسر حامل لقب البطولة ثلاث مباريات أمام فرق إيطالية، فيما أدرك التعادل في أربعة لقاءات أخرى.

ولعب الفريق الأندلسي للمرة الأولى ضد فريق إيطالي في ثمن نهائي دوري أوروبا (كأس الاتحاد الأوروبي سابقا) موسم 2004/2005 ، عندما تمكن بارما من التعادل السلبي على ملعب رامون سانشيز بيثخوان، ليتأهل بفضل إحراز هدف وحيد في مباراة الإياب.

وفي كأس السوبر الأوروبي عام 2007 ، الذي شارك فيه سيفيليا بصفته بطل كأس الاتحاد الأوروبي، فاز ميلان على الفريق الأندلسي بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد في المباراة التي أقيمت في موناكو.

وخاض لاعبو سيفيليا ذلك اللقاء في حالة نفسية صعبة للغاية، جراء وفاة زميلهم أنطونيو بويرتا، قبل أربعة أيام من المباراة، جراء تعرضه لأزمة قلبية خلال مباراة في الدوري الإسباني ضد خيتافي.

وخاض سيفيليا آخر مواجهاته أمام فريق إيطالي في دور المجموعات لكأس الاتحاد الأوروبي موسم 2008-2009 ، الذي كان يقام وقتها بنظام الدوري من دور واحد، وانتهت بهدف نظيف أمام سامبدوريا الذي تمكن من التأهل.

على الجانب الآخر، تفوق الفريق الأندلسي في مواجهات الدور قبل النهائي ثلاث مرات أعوام 2006 و2007 و2014 ، على حساب شالكه الألماني وأوساسونا وفالنسيا الإسبانيين على الترتيب، في طريقه لإحراز ألقابه الثلاثة حتى الآن في دوري أوروبا.