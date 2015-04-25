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حظك اليوم برج الجوزاء يوم السبت 25/4 /2015

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حظك اليوم برج الجوزاء يوم السبت 25/4 /2015 حظك اليوم برج الجوزاء يوم السبت 25/4 /2015
مواليد لديهم روح مرحة ويمتلكون شخصيات رائعة يحب الجميع يحبون أن يعتمدوا على أنفسهم ولا ينتظرون مساعدة من أحد وعلى الرغم من أنهم يواجهون مشكلات فى حياتهم إلا أنهم يفضلون التعامل معها بأنفسهم دون تدخل من أحد خاصة فى الأمور العاطفية والأسرية.

توقعات ماغى فرح لبرج الجوزاء على المستوى العاطفى


>شريك حياتك يحبك بشدة وأنت تشعر طوال الوقت بأنه لا يكن لك هذه المشاعر ولا تصدق حبه لك لذلك حاول فقط تقرب منه أكثر وتحدث عن الأمور التى تخيفك من الاقتراب لكى تسير الأمور بشكل جيد، كما عليك البحث عن السبب فى عدم ثقتك فى حبه لك.

على مستوى العمل والمال


>عملك يسير بشكل رائع وأنت تبدأ فى إثبات قدراتك ومهاراتك الجميع منبهر بما تفعله وهناك العديد من المنافسات ، عليك هذه الفترة التفكير خارج الصندوق والعمل على مشروع خاص بك ، كما عليك أن كسب ود وصداقة زملائك فى العمل ليساعدونك فى تخطى الصعوبات فى العمل.
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مصر 365

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