عشان أسنان طفلك تفضل قوية طول العمر.. اهتمى بالكالسيوم فى فترة الحمل

أهمية الكالسيوم لتكوين الأسنان

الكالسيوم عنصر مهم جدًا فى تكوين الأسنان ويكتسب أهمية خاصة خلال فترة الحمل للأم والجنين، نظرًا لأنها أهم الفترات التى يحصل فيها الطفل على احتياجاته من الكالسيوم لتكوين عظامه وأسنانه.>قال الدكتور محمد عماد استشارى تجميل الأسنان وعضو الأكاديمية الأمريكية لتجميل الأسنان، إن الكالسيوم هو عبارة عن ملح يستخدم فى تكوين الأنسجة الصلبة داخل جسم الإنسان ومنها العظام والأسنان.

ويستكمل د. عماد قائلاً: "الكالسيوم هو المكون الرئيسى للأسنان وكذلك يزيد من مناعتها وحمايتها من الإصابة بالتسوس والشروخ وتآكل الأسنان.

نصائح وإرشادات ضرورية للاستفادة الجيدة من تناول الكالسيوم

لذلك ينصح د. عماد قائلاً: "يتم تكوين أسنان الطفل وعظامه بناء على كم الكالسيوم الذى يستمده الطفل من والدته أثناء فترة الحمل".

ويتابع د. عماد قائلاً: "يجب على الأمهات تناول كميات وافية من الكالسيوم الطبيعى من المصادر الطبيعة وليس فى صورة أقراص دوائية أو منتجات كاليسوم مصنوعة، ولذلك على الأم الاهتمام بتناول منتجات الألبان لتكوين أسنان طفلها بصورة سليمة طوال العمر".

وأشار د. عماد قائلاً: "كثير من الأشخاص يعتقدون أن تناولهم العناصر الغذائية بالكالسيوم بعد ظهور الأسنان بأنها تساهم فى تقويتها وذلك أمر خاطئ حيث إن ذلك يفيد العظام فقط وليس الأسنان نظرًا لأنها تكونت وظهرت بالفعل بالفم بناء علىى قدر الكاليسوم الذى حصلت عليه كما أن العظام تنمو وتكبر عكس الأسنان".

وفى هذه الحالة يجب اانهتمام بغسل الأسنان جيدًا نظرًا لان هؤلاء الأشخاص الذين يعانون من نقص الكالسيوم تزيد فرص إصابتهم بالتسوس.

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