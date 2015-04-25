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مقتل قائد كبير فى الجيش العراقى فى مواجهات مع داعش

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مقتل قائد كبير فى الجيش العراقى فى مواجهات مع داعش مقتل قائد كبير فى الجيش العراقى فى مواجهات مع داعش
أعلنت القيادة العسكرية العراقية فى الأنبار مساء اليوم الجمعة عن مقتل قائد الفرقة الأولى العميد الركن حسن عباس فى مواجهات مع تنظيم داعش بمنطقة ناظم الثرثار شمالى الفلوجة غربى بغداد.

وقال مصدر فى قيادة العمليات العسكرية لوكالة الأنباء الألمانية ( د ب ا ) - "أن مواجهات عنيفة اندلعت مساء اليوم ما بين قوة عسكرية يقودها قائد الفرقة الأولى اللواء الركن حسن عباس وبين التنظيم الأرهابى فى منطقة ناظم الثرثار شمال شرق الفلوجة وأن الاشتباكات أسفرت عن مقتل عباس فى الحال أثر تعرضه لإطلاقات نارية فى مناطق الرأس والبطن".

من ناحية ذات صلة، أعلن ضابط فى شرطة الأنبار مساء ان تنظيم داعش اقتحم مقرا للجيش العراقى وأعدم العشرات من الجنود والضباط فى منطقة الثرثار شمال شرقى الفلوجة غربى بغداد.

وقال الضابط فى قيادة شرطة الأنبار رفض الكشف عن أسمه لوكالة الانباء الالمانية ( د ب ا ) - "أن تنظيم داعش حاصر منذ صباح اليوم مقرا للجيش فى منطقة ناظم الثرثار شمال شرق الفلوجة وان اشتباكات عنيفة دارت بين القوة العسكرية المحاصرة وبين عناصر داعش استمرت لساعات وإن الاشتباكات انتهت بدخول واقتحام المقر العسكرى من قبل عناصر داعش بعد نفاذ ذخيرة الجنود".
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