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تعرف على أفضل أنواع المكسرات التى تحارب السرطان

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تعرف على أفضل أنواع المكسرات التى تحارب السرطان تعرف على أفضل أنواع المكسرات التى تحارب السرطان
المكسرات من أفضل الوجبات الخفيفة التى يعشقها الملايين من الأشخاص حول العالم، حيث تتميز بقيمتها الغذائية العالية ومذاقها الرائع، وكشف تقرير نشر مؤخرًا بموقع رعاية الصحة الأمريكى أن الأشخاص الذين يتناولون المكسرات بشكل منتظم خلال مرحلة المراهقة ترتفع قدرتهم على مكافحة سرطان الثدى خلال مراحل عمرية لاحقة من حياتهم.

وأشرف على هذه الدراسة باحثون من جامعة هارفارد الأمريكية، وأكد الباحثون أن تناول المكسرات والفول والعدس وفول الصويا والذرة وزبدة الفول السودانى يساهم فى الحد من فرص الإصابة بالأورام خاصة بين الأشخاص الذين يملكون تاريخًا مرضيًا لسرطان الثدى.

وتواصل الأبحاث الحديثة التأكيد على فوائد المكسرات، حيث أشارت دراسة نشرت مؤخرًا بدورية " British Journal of Cancer" أن تناول حفنتين من المكسرات أسبوعيًا يساهم فى الوقاية من سرطان البنكرياس، أحد أخطر أنواع الأورام على الإطلاق.

وأضاف التقرير أن المكسرات تساهم فى تحفيز موت الخلايا السرطانية وتثبيط نمو الأورام بشكل عام، لافتًا إلى أن أفضل أنواع المكسرات التى تساهم فى الوقاية من السرطان تشمل: عين الجمل والسودانى نظرًا لأنها تحتوى على أكبر قدر من مضادات الأكسدة، فمثلاً تحتوى 25 حبة من عين الجمل على 8 جرامات من فيتامين "ج"، وهى تعادل الكمية ذاتها الموجودة فى 100 برتقالة.
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