بالصور.. قيادات إدارة غرب كفر الشيخ التعليمية تشارك فى تظاهرة ضد الإرهاب

شاركت قيادات إدارة غرب كفر الشيخ التعليمية، أبناء محافظة كفر الشيخ مسيرتهم السلمية ضد الإرهاب والتنديد بالحادث الإرهابى، الذى استهدف طلاب الكلية الحربية، رافعين أعلام مصر تأكيدًا منهم على إصرار وعزيمة الشعب المصرى فى دحر الإرهاب.

وشارك فى المسيرة آباء طلاب الكلية الحربية الثلاثة، شهداء الحادث الإرهابى، وعدد من آباء طلاب الكلية الحربية الناجين من التفجير ومصطفى مرعى مدير إدارة غرب كفر الشيخ التعليمية ورؤساء أقسام، وحمل المتظاهرون فى مسيرتهم، لافتات تندد بالإرهاب، وأخرى تطالب الدولة بالقصاص لدماء الشهداء، والقضاء على الإرهاب.



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مدير إدارة غرب كفر الشيخ التعليمية



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جانب من التظاهرة



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عدد من المتظاهرين أثناء التظاهرة