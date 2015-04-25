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بالصور.. محافظ جنوب سيناء يفتتح نادى المعلمين بـ5.5 مليون جنيه

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افتتح اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، يرفقه الدكتور مفيد شهاب عضو لجنة الدفاع عن طابا واللواء عبد المنعم سعيد المحافظ الأسبق واللواء بحرى محسن حمدى عضو لجنة الدفاع عن طابا 30 بيتًا بدويًا بقرية الجبيل نفذها جهاز التعمير.

وقام المحافظ بوضع حجر أساس 30 منزلا بدويًا لتنفيذها في المرحلة الثانية، كما قام المحافظ بتسليم عقود 30 بيتًا بدويًا للمستحقين من الشباب.

كما افتتح المحافظ نادى المعلمين بطور سيناء بتكلفة 5.5 مليون جنيه، ويضم قاعة أفراح وحمام سباحة وفندق وصالة تنس طاولة وقاعة اجتماعات، وكان يرافقه السيد سويلم وكيل وزارة التعليم وخلف الزناتى نقيب المعلمين والحارس القضائى للنقابة نادى المعلمين بطور سيناء.

واستقبل عدد من طلاب المدارس المحافظ ومرافقيه بالأعلام، كما هتفوا "تحيا "، فيما أهدت النقابة درع المعلمين للمحافظ وللدكتور مفيد شهاب واللواء عبد المنعم سعيد والسكرتير العام للمحافظة وللسيد سويلم وكيل وزارة التعليم ولمحمد عقل وكيل مديرية التعليم، وللمحاسب فوزى همام رئيس مدينة طور سيناء.

اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء والدكتور مفيد شهاب واللواء عبد المنعم سعيد أثناء وضع حجر الأساس 30 منزلاً بدويًا -اليوم السابع -4 -2015
>

اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء والدكتور مفيد شهاب واللواء عبد المنعم سعيد أثناء وضع حجر الأساس 30 منزلاً بدويًا

محافظ جنوب سيناء والدكتور مفيد شهاب أثناء افتتح 30 بيتًا بدويًا بقرية الجبيل -اليوم السابع -4 -2015
>

محافظ جنوب سيناء والدكتور مفيد شهاب أثناء افتتح 30 بيتًا بدويًا بقرية الجبيل

محافظ جنوب سيناء يسلم أحد الشباب عقد منزل بقرية الجبيل -اليوم السابع -4 -2015
>

محافظ جنوب سيناء يسلم أحد الشباب عقد منزل بقرية الجبيل

اللواء خالد فودة والدكتور مفيد شهاب وخلف الزناتى نقيب المعلمين أثناء افتتاح نادى المعلمين -اليوم السابع -4 -2015
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اللواء خالد فودة والدكتور مفيد شهاب وخلف الزناتى نقيب المعلمين أثناء افتتاح نادى المعلمين

خلف الزناتى نقيب المعلمين يهدى درع المعلمين للمحافظ -اليوم السابع -4 -2015
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خلف الزناتى نقيب المعلمين يهدى درع المعلمين للمحافظ

نقيب المعلمين يكرم الدكتور مفيد شهاب -اليوم السابع -4 -2015
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نقيب المعلمين يكرم الدكتور مفيد شهاب


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مصر 365

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