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معبد أبو سمبل فى أسوان يستقبل 320 سائحا من جنسيات مختلفة

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معبد أبو سمبل فى أسوان يستقبل 320 سائحا من جنسيات مختلفة معبد أبو سمبل فى أسوان يستقبل 320 سائحا من جنسيات مختلفة
استقبل معبد أبو سمبل جنوب محافظة أسوان، اليوم الجمعة، 320 سائحاً من مختلف الجنسيات الدولية.

وأكد الأثرى حسام عبود، مدير عام آثار أبو سمبل، أن السائحين وصلوا إلى مدينة أبوسمبل عن طريق تفويج برى صباحا وآخر مساء ويضمان 200 سائح من جنسيات مختلفة قادمين من مدينة أسوان، مشيراً إلى أن مطار أبو سمبل الدولى استقبل طائرتين وعلى متنهما 120 سائحا أجنبيا، بالإضافة إلى عدد من الزائرين المصريين للمعبد.

وأضاف "عبود" فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن زيارة السائحين لمدينة أبو سمبل تهدف للاستمتاع بجولة سياحية داخل معبد أبو سمبل والذى يضم معبدى الملك رمسيس الثانى وزوجته الملكة نفرتارى، لافتاً إلى أن السائحين عبروا عن سعادتهم بعظمة المصريين القدماء فى عظم البناء والتشييد وفن العمارة.

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