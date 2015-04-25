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سفن بنما وليبيريا تتصدر قائمة أكثر الناقلات عبورًا بقناة السويس خلال مارس

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سفن بنما وليبيريا تتصدر قائمة أكثر الناقلات عبورًا بقناة السويس خلال مارس سفن بنما وليبيريا تتصدر قائمة أكثر الناقلات عبورًا بقناة السويس خلال مارس
كشف بيان أحصائى حديث، صادر عن هيئة قناة السويس، أن السفن البنمية من أكثر السفن التى عبرت القناة خلال شهر مارس 2015 وأيضا السفن الليبيرية، حيث عبرت 200 سفينة بنمية قناة السويس خلال شهر مارس الماضى بحمولات قدرها 11841 ألف طن وعبرت 200 سفينة ليبيرية أيضا بحمولات قدرها 11258 ألف طن.

وأشار البيان إلى أن سفن جزر المارشال تأتى فى المرحلة الثالثة، حيث عبرت القناة 162 سفينة بحمولة قدرها 10313 ألف طن وفى المرتبة الرابعة السفن التابعة لهونج كونج، حيث عبرت خلال الشهر الماضى 118 سفينة بحمولة قدرها 7783 ألف طن، وفى المرحلة الخامسة السفن السنغافورية، حيث عبرت 95 سفينة قناة السويس خلال الشهر الماضى بحمولة قدرها 6184 ألف طن، كما تأتى ايطاليا فى المرتبة السادسة خلال شهر مارس الماضى فى عبور السفن، حيث عبرت 83 سفينة إيطالية بحمولة قدرها 4555 ألف طن.

وأكد البيان أن المملكة المتحدة تأتى فى المرحلة السابعة من حيث العبور خلال الشهر الماضى حيث عبرت القناة 68 سفينة بحمولة قدرها 4123 ألف طن، وفى المرحلة الثامنة سفن جزر البهاما، حيث عبرت القناة الشهر الماضى 54 سفينة ترفع علم جزر البهاما بحمولة قدرها 3850 ألف طن.

وتأتى الدنمارك فى المرحلة التاسعة بعبور 41 سفينة بحمولة 4693 ألف طن وفى المركز العاشر اليونان بعبور 40 سفينة بحمولة قدرها 2877 ألف طن.

وأضاف البيان أن ألمانيا والنرويج عبر لكل منهما 27 سفينة خلال شهر مارس، و19 سفينة لكل من أمريكا والصين كما عبرت القناة خلال الشهر الماضى 12 سفينة للملكة العربية و11 سفينة تحمل علم تنزانيا و9 سفن تحمل علم البرتغال، و9 سفن تحمل علم قبرص.

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مصر 365

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