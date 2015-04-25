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تكريم طلاب جامعة السويس المشاركين فى حملة تعليم الكبار

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تكريم طلاب جامعة السويس المشاركين فى حملة تعليم الكبار تكريم طلاب جامعة السويس المشاركين فى حملة تعليم الكبار
أقامت الهيئة العامة لتعليم الكبار "محو الأمية" بالسويس مساء اليوم، حفلا بمركز إعلام المحافظة لتكريم طلاب مبادرة "وطن بلا أمية"، الذين شاركوا فى محو أمية عدد كبير من كبار السن.

وقالت عليا فريد، رئيس الهيئة العامة لتعليم الكبار فرع السويس، إن التكريم يهدف إلى تحفيز الطلاب وتقديم لهم الشكر على مجهودهم خلال الفترة الماضية، مشيرة إلى أن المبادرة ستستأنف العمل عقب الانتهاء من امتحانات آخر العام لتحقيق حلم "السويس بلا أمية".

وخلال الحفل تم تكريم 12 طالبا وتقديم شهادات تقدير لهم من الهيئة بحضور ليلى أبو بكر، مدير المجمع النموذجى للإعلام بالسويس ونجدة سيف، نائب مدير الإعلام ومحمد حمدى، رئيس مبادرة وطن بلا أمية.
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