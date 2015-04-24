7 مصابين أحدهم فقد عينه فى "كفر قدوم" برصاص الاحتلال فى قلقيلية

فقد شاب فلسطينى عينه اليمنى جراء إصابته بعيار مطاطي، وأصيب فتى آخر بعيار حى فى قدمه، كما أصيب 5 مواطنين بأعيرة معدنية مغلفة بالمطاط والعشرات بالاختناق، خلال قمع قوات الاحتلال الإسرائيلى اليوم الجمعة، مسيرة كفر قدوم الأسبوعية المناوئة للاستيطان بقلقيلية، فيما أصيب آخرون بالرصاص المعدنى المغلف بالمطاط وبقنابل الصوت والغاز، خلال مواجهات عنيفة فى بلدة سلواد شرق مدينة رام الله.

وأفاد منسق المقاومة الشعبية فى "كفر قدوم" مراد شتيوي، بأن الشاب رفعت برهم (23 عاما) أصيب بعيار مطاطى فى عينه ونقل إلى مستشفى رفيديا الحكومى بنابلس لتلقى العلاج الأولى.

وأضاف أن المصادر الطبية المعالجة ذكرت أن العيار المطاطى سبب تهتكا فى عينه اليمنى، الأمر الذى استدعى تحويله إلى مركز مسلم لإجراء عملية فيها، واصفة حالته بالخطرة جدا، وأشار إلى أن فتى يدعى داود عقل (17 عاما) أصيب بعيار حى فى قدمه.

والمصابون الخمسة بأعيرة مطاطية هم: وهم ناصر شتيوى (44 عاما) وأصيب بثلاثة أعيرة مطاطية فى الرجل، وأنس عبد الرزاق (20 عاما) وأصيب عيار مطاطى فى الظهر، ومحمد نضال (19 عاما) وأصيب بعيار مطاطى فى الكتف، ومحمد فتحى (45 عاما) وأصيب بعيار مطاطى فى اليد، ومحمود ناصر (15 عاما) وأصيب بعيار مطاطى فى الفخذ.

وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقى العلاج، ومن جهة أخرى، أصيب عدد من الشبان بالرصاص المعدنى المغلف بالمطاط وبقنابل الصوت والغاز، اليوم، خلال مواجهات عنيفة فى بلدة سلواد شرق مدينة رام الله، وذكر إسعاف بلدة سلواد، أن شابا أصيب برجله بالرصاص التوتو، إضافة لآخر أصيب بقنبلة غاز سببت له كسر فى كتفه، مشيرا إلى أنه نقل الإصابتين إلى مجمع فلسطين الطبي.

كما وأصيبت الطفلة فاطمة معمر عياد (14 عاما) بشظايا الزجاج بعد إطلاق رصاصة من النوع المعدنى المغلف بالمطاط خلال وقوفها أمام نافذة منزلها، وقال والد الطفلة، إنه تم نقلها إلى مجمع فلسطين الطبى وتم تحويلها فيما بعد إلى مستشفى مسلم تنظيف عينيها من الزجاج.

كما وتعمد جنود الاحتلال وضع مركباتهم العسكرية داخل محطة الوقود "كازية سلواد الكبرى" وعرقلة عملها ومنع المركبات من التزود بالوقود، وأطلق جنود الاحتلال القنابل الغازية والصوتية خلال تواجدهم داخل المحطة.

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