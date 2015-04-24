الكتيبة 166 التابعة "لفجر ليبيا" تسيطر على الطريق الساحلى بسرت

تمكنت قوات الكتيبة 166 التابعة لقوات "فجر ليبيا" من السيطرة على الطريق الساحلى وطريق الجامعة وجامعة سرت، بعد تقهقر القوات التابعة لتنظيم "داعش" الإرهابى من هذه المواقع..

وأكد رئيس اللجنة الأمنية العليا فى مدينة سرت إسماعيل عبد العال فى تصريح له اليوم، أن المسلحين التابعين لتنظيم داعش أخلوا مواقعهم بفعل الضربات القوية بالمدفعية وبالأسلحة الثقيلة..

يذكر أن ثلاثة من عناصر الكتيبة 166 لقوا مصرعهم وأصيب 7 آخرون جراء الاشتباكات مع تنظيم "داعش" بمدينة سرت.

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