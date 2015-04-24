أخبار عاجلة

موسكو: مستعدون للتعاون مع واشنطن ضد الإرهاب بأي شكل -
صور| ارتفاع الأسعار يثير غضب الدمايطة.. والمواطنون: الحكومة غائبة -
مكتب البرادعي يرد على مهاجمي لقائه مع باراك: محاولة لإنقاذ ما يمكن إنقاذه من فلسطين -
برلماني: يجب إنشاء مدارس لتهجين الكلاب الضالة لمواجهة البطالة -
إيناسيو يجهز برنامج «غذائي بدني» للاعبي الزمالك.. وينتقد مستوى فتحي -
مساء dmc - حلقة الخميس 6-4-2017 مع الإعلامي أسامة كمال -
وزير خارجية فرنسا: رئيس موريتانيا يزور باريس الأسبوع المقبل -
«محامين السويس»: منى البرنس تعدت حدودها كأستاذة جامعية -
مساء الأنوار: لقاء خاص مع المدير الفني وبعض لاعبي الأسيوطي بعد صعود الفريق للدوري الممتاز -
مساء dmc - المهندس / محرز أبو غالي : قطاع الصيد " يتيم بدون أب " ويجب على الحكومة أن تدعمه -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

الكتيبة 166 التابعة "لفجر ليبيا" تسيطر على الطريق الساحلى بسرت

Google+ Print
الكتيبة 166 التابعة "لفجر ليبيا" تسيطر على الطريق الساحلى بسرت الكتيبة 166 التابعة "لفجر ليبيا" تسيطر على الطريق الساحلى بسرت
تمكنت قوات الكتيبة 166 التابعة لقوات "فجر ليبيا" من السيطرة على الطريق الساحلى وطريق الجامعة وجامعة سرت، بعد تقهقر القوات التابعة لتنظيم "داعش" الإرهابى من هذه المواقع..

وأكد رئيس اللجنة الأمنية العليا فى مدينة سرت إسماعيل عبد العال فى تصريح له اليوم، أن المسلحين التابعين لتنظيم داعش أخلوا مواقعهم بفعل الضربات القوية بالمدفعية وبالأسلحة الثقيلة..

يذكر أن ثلاثة من عناصر الكتيبة 166 لقوا مصرعهم وأصيب 7 آخرون جراء الاشتباكات مع تنظيم "داعش" بمدينة سرت.
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365