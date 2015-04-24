قاض إيطالى يأمر بحبس تونسى متهم فى غرق سفينة مهاجرين

أمر قاض ايطالى اليوم الجمعة بحبس شخص يعتقد أنه قائد سفينة مهاجرين غرقت قبالة ساحل ليبيا مما أسفر عن مقتل اكثر من 700 شخص كانوا على متنها بعد أن طلب الادعاء توجيه اتهامات بالقتل الجماعى وتهريب البشر.

ونفى محمد على مالك (27 عاما) أنه كان المسؤول عن سفينة الصيد التى كانت مكتظة بالركاب وانقلبت قبل منتصف ليل السبت بقليل وعلى متنها مئات المهاجرين من أفريقيا وبنجلادش كانوا مكدسين فى طوابقها السفلية، وقال محاميه ماسيمو فيرانتى خارج قاعة المحكمة "يقول إنه مهاجر مثل الآخرين ودفع أجرة مقابل الرحلة فى السفينة."

وقال مدعى عام كاتانيا جيوفانى سالفى إن القاضى أمر بحبس مالك والسورى محمود بخيت البالغ من العمر 25 عاما المتهم بأنه من أفراد الطاقم، وألقى القبض على الرجلين ليل الاثنين حين وصلا الى صقلية برفقة عدد من الناجين من حادث السفينة الذين أبلغوا الشرطة الإيطالية عنهما.

ولم يظهر التونسى رد فعل يذكر عندما بدأت الجلسة الإجرائية المغلقة فى محكمة بمدينة كاتانيا فى صقلية حيث يلتقى وجها لوجه مع عدد من الناجين الذين سيدلون بشهاداتهم، وقال الادعاء إنه لم يستطع السيطرة على المركب وتسبب فى اصطدامه بسفينة تجارية برتغالية كانت تحاول تقديم المساعدة. وحين هرع الركاب من الجانب الذى اصطدم بالسفينة التجارية "كينج جيكوب" انقلب المركب المحمل بحمولة زائدة وغرق خلال دقائق.

كما استمع ممثلو الادعاء لروايات شهود قالوا إن مهربين يحملون هراوات ضربوهم وأساءو معاملتهم قبل أن يركبوا القارب.

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