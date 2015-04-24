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انفجار مُحدث صوت والعثور على قنبلتين هيكلتين بميدان الساعة بقنا

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انفجار مُحدث صوت والعثور على قنبلتين هيكلتين بميدان الساعة بقنا انفجار مُحدث صوت والعثور على قنبلتين هيكلتين بميدان الساعة بقنا

صورة أرشيفية

 

انفجرت قنبلة محدثة صوت، دون وقوع إصابات، فيما عثرت الأجهزة الأمنية على قنبلتين هيكلتين وتمكنت من تفكيكهما بمنطقة ميدان الساعة بوسط مدينة قنا. 

تلقى اللواء عادل عبدالعظيم أيوب مدير أمن قنا إشارة بإنفجار قنبلة بميدان الساعة بمدينة قنا.

وانتقلت قوات الدفاع المدنى والحريق وخبراء المفرفعات، وتبين انفجار قنبلة محدثة صوت دون وقوع إصابات والعثور على قنبلتين هيكلتين وخاليتين من أى مواد متفجرة وتم تفكيكهما وقام خبراء المفرفعات بتمشيط المنطقة تحسبًا لوجود قنابل أخرى.

وتكثف الشرطة جهودها للتوصل للمتهم، وتحرر محضر بالواقعة لتتولى النيابة التحقيق.

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