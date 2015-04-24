محاكمة عاجلة للمتهمين بسرقة 10 آلاف جنيه من مزارع بأرمنت جنوب الأقصر

أحالت نيابة الأقصر بإشراف المستشار وليد البيلي المحامي العام لنيابات الأقصر، مساء الجمعة، المتهمين بسرقة 10 آلاف جنيه من مزارع أثناء خروجه من مصنع سكر أرمنت إلي محاكمة عاجلة بعد غد الأحد .

تلقى اللواء حسام المناوي، مدير أمن الأقصر، اخطارا من العميد عصام يس، مأمور مركز شرطة ارمنت بورود بلاغ للملازم أول مصطفي مطر، ضابط بمركز شرطة ارمنت، أثناء مروره بقرية أرمنت الوابورات، يفيد بسرقة 10200 جنيه من أمين محمود احمد ابراهيم 50 سنة، مزارع مقيم قرية الرياينة بمركز أرمنت أثناء خروجه من مصنع سكر أرمنت بعد صرف مستحقاته المالية من توريد القصب للمصنع، برفقة زوجته.

وتم تحديد مرتكبي الواقعة، وضبطهما قبل مرور ساعة علي ارتكابهما الواقعة وهما “فتحي . ح . ا” 63 عامل ومقيم المريس بالقرنة، ومسجل شقي خطر ونشاطه سرقات وقتل وسلاح بدون ترخيص، وسبق اتهامه في 8 قضايا، كما تم ضبط شريكه ويدعي “محمد . ج . ج . م” 42 سنة بائع متجول ومقيم نجع الخطبة بمركز الأقصر.

وبتفتيشهما تم العثور علي المبلغ المسروق وهو 10200 جنيه، بالإضافة إلى5850 جنيه أخرى، باجمالي 16050 جنيه.

وتحرر محضر بالواقعة واخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات باشراف المستشار وليد البيلي المحامي العام لنيابات الأقصر.