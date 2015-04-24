التفاؤل وارتفاع الروح المعنوية يمنحك حياة أطول

كشفت دراسة جديدة اسكندنافية أن الروح المعنوية العالية ترفع من فرص الحياة لمدة أطول، وفقاً للموقع الطبى الأمريكى “Newsmax Health”.

ووجدت الدراسة أن الأشخاص الذين يبلغون من العمر 85 سنة وكبار السن، الذين شعروا بالتفاؤل حول الحياة قد عاشوا خمس سنوات أطول فى المتوسط من نظرائهم الأكثر تشاؤماً.

• تأثير الراحة النفسية

>وقال الدكتور ساى لى، وهو أستاذ أمراض الشيخوخة والباحث فى جامعة كاليفورنيا فى سان فرانسيسكو، إن تأثير الراحة النفسية وارتفاع الروح المعنوية قوى جداً.

وأشار الباحثون إلى أن أولئك الأشخاص الذين كانوا أكثر تشاؤماً من كبار السن كانوا أكثر عرضة للوفاة المبكرة بنسبة الضعف فى السنوات الخمس المقبلة، مقارنة مع أولئك الذين كانوا أكثر تفاؤلا.

وأكد الباحثون على أن التفاؤل يزيد من فرص الحياة لكبار السن، حتى بعد احتساب العمر، والصحة وعوامل أخرى لديهم، كما وجدت الأبحاث السابقة أن الأشخاص الذين لديهم ارتفاع الروح المعنوية يشعرون أنهم على نحو أفضل.

• الأمل فى الحياة هو الأهم

>وأضاف الباحثون أن كبار السن يشعرون بأنهم ليس لديهم أى أمل فى الحياة وأن الموت قريب على الأبواب، لذلك يشعرون بالتشاؤم لكن من يشعرون بالتفاؤل لديهم فرصة للعيش لفترة أطول.