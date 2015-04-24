أخبار عاجلة

موسكو: مستعدون للتعاون مع واشنطن ضد الإرهاب بأي شكل -
صور| ارتفاع الأسعار يثير غضب الدمايطة.. والمواطنون: الحكومة غائبة -
مكتب البرادعي يرد على مهاجمي لقائه مع باراك: محاولة لإنقاذ ما يمكن إنقاذه من فلسطين -
برلماني: يجب إنشاء مدارس لتهجين الكلاب الضالة لمواجهة البطالة -
إيناسيو يجهز برنامج «غذائي بدني» للاعبي الزمالك.. وينتقد مستوى فتحي -
مساء dmc - حلقة الخميس 6-4-2017 مع الإعلامي أسامة كمال -
وزير خارجية فرنسا: رئيس موريتانيا يزور باريس الأسبوع المقبل -
«محامين السويس»: منى البرنس تعدت حدودها كأستاذة جامعية -
مساء الأنوار: لقاء خاص مع المدير الفني وبعض لاعبي الأسيوطي بعد صعود الفريق للدوري الممتاز -
مساء dmc - المهندس / محرز أبو غالي : قطاع الصيد " يتيم بدون أب " ويجب على الحكومة أن تدعمه -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. الصحة
  5. مصر 365

فيتامين "د" يحميك من الإصابة بمرض السكر ومفيد للحامل

Google+ Print
فيتامين "د" يحميك من الإصابة بمرض السكر ومفيد للحامل فيتامين "د" يحميك من الإصابة بمرض السكر ومفيد للحامل
كشفت إحدى الدراسات الحديثة، التى نشرت مؤخرًا أن فيتامين "د" يساهم فى الوقاية من الإصابة بمرض السكر من النوع الثانى، وذلك حسبما نشر بدورية " Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism".

ويعتبر د. فيتامين "د" أو "vit. D" من أهم الفيتامينات التى يجب أن يحرص الإنسان على تناولها خلال حميته الغذائية، وهو يوجد بكثرة فى الألبان والأسماك والبيض، وكما يمكن الحصول عليه من خلال التعرض للشمس خلال الأوقات الآمنة، حيث تقوم الأشعة البنفسجية بتنشيط تكوينه داخل الجلد، ويتوفر أيضًا فى صورة مكملات غذائية تباع بالصيدليات.

وكشف تقرير نشر مؤخرًا بموقع "رعاية الصحة" الأمريكى أن هناك علاقة بين الإصابة بالسمنة ونقص مستويات فيتامين "د" من جهة، وبين ارتفاع فرص الإصابة بمرض السكر من جهة أخرى، لافتًا أن نقص هذا الفيتامين يساهم فى رفع فرص الإصابة بالمرض المزمن بشكل يفوق البدانة المفرطة.

الخطير فى الأمر حسبما أكد التقرير أن غالبية الأشخاص لا يعلمون أنهم يعانون من نقص فى مستويات فيتامين "د"، حيث كشف نتائج الدراسة التى نشرت مؤخرًا أن 75% من الأمريكيين يعانون من نقص فى مستويات فيتامين "د".

وأضاف التقرير أن الفوائد الصحية لفيتامين "د" لم تتوقف عند هذا الحد، حيث ثبت فاعليته فى تعزيز مناعة الجسم، وكما كشفت دراسة أخرى عن قدرته فى الحد من فرص الإصابة ببعض انواع السرطان، بالإضافة إلى مكافحته للأنفلونزا وتعزيز صحة الحوامل.
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365