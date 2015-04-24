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مباحث الحمام تضبط 112 ألف قرص مخدر بحوزة موظف بتعليم الغربية

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مباحث الحمام تضبط 112 ألف قرص مخدر بحوزة موظف بتعليم الغربية مباحث الحمام تضبط 112 ألف قرص مخدر بحوزة موظف بتعليم الغربية
تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة الحمام، بمديرية أمن مطروح، من ضبط 112 ألف قرص مخدر، بحوزة موظف بإدارة قطور التعليمية، بمحافظة الغربية، أثناء محاولته تهريبها من محافظة مطروح، داخل سيارة ملاكى.

كانت معلومات وردت، لضباط وحدة مباحث قسم شرطة الحمام، عن قيام أيمن.ع.ا (56 سنة) موظف بالإدارة التعليمية، بمركز قطور، بمحافظة الغربية بالاتجار فى المواد المخدرة ويتخذ من مدنية الحمام مكان لممارسة نشاطه الإجرامى .

تم تقنيين الإجراءات واستئذان النيابة العامة وضبطه، بطريق ترعة الحمام، أثناء قيادته السيارة رقم 6478 ع وب، ماركة هيونداى إلنترا، وبحوزته 77 ألف قرص لعقار الترامادول المخدر و35 ألف قرص لعقار التامول المخدر، بإجمالى عدد 112 ألف قرص مخدر ومبلغ مالى 1800 جنيه.

بمواجهته بما أسفر عنه الضبط والتفتيش، اعترف بحيازته للمخدر المضبوط بقصد الاتجار، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وجارِ العرض على النيابة العامة للتحقيق.


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