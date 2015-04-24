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بالفيديو..إطلالة إخبارية جديدة من اليوم السابع مع هاجر العادلى

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بالفيديو..إطلالة إخبارية جديدة من اليوم السابع مع هاجر العادلى بالفيديو..إطلالة إخبارية جديدة من اليوم السابع مع هاجر العادلى
يقدم لكم اليوم السابع إطلالة إخبارية جديدة حول آخر المستجدات على الساحتين المحلية والدولية، كما تتناول الجولة تحليلا للقضايا المثيرة للجدل والتى تسيطر على الرأى العام المصرى، وتسلط الضوء على الأحداث المحلية وتداعياتها.

1 – الرئيس السيسى يتفقد أعمال تطوير طريق القاهرة الإسكندرية الصحراوى فى جولة مفاجئة

2 – الصحة : 481 حالة تسمم بينهم 70 شخصا تحت العلاج و3 خطرة

3 – لجنة تعديل قوانين الانتخابات تحسم تقسيم دوائر الفردى الاثنين المقبل

4 – حملة أمنية موسعة جنوب رفح والعريش لملاحقة مسلحين .. ومقتل 7 إرهابيين فى قصف جوى جنوب الشيخ زويد

5 – مطار القاهرة يستقبل اليوم 123 قطعة أثرية استعادتها من أمريكا

6 – تلزم المتقدمين للجامعات والوظائف العامة بالخضوع لكشف الإدمان

7 – بدء توصيل المرافق للعاصمة الإدارية الجديدة بعد 3 أسابيع

8 – فيورنتينا فى مواجهة نارية أمام إشبيلية الإسبانى فى الدورى الأوروبى .. ونهائى مبكر بين برشلونة وبايرن ميونخ فى دورى الأبطال

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