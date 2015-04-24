"الأوقاف" تضم 9 مساجد تابعة لجماعة "الشوقيين التكفيرية" بالفيوم

أجرت مديرية أوقاف الفيوم حملة مكبرة، داهمت عددًا من المساجد بالمحافظة بشكل مفاجئ، والتى تبين عدم تبعيتها للوزارة ووقوعها تحت تصرف ما يسمى بـ"جماعة الشوقيين التكفيريين" بالمحافظة، حيث تم التحفظ على بعضها ومصادرة ما بها من كتب.

وأكد الدكتور عبد الناصر نسيم عطيان، وكيل وزارة الأوقاف بالمحافظة، أنه تم التحفظ على عدد من مساجد جماعة الشوقيين التكفيريين بالمحافظة، وتم ضم مسجد السُنية بمنطقة كحك التابعة لإدارة "الشواشنة"، بالإضافة إلى مسجد أبو شنب بإدارة أبشواى التابع للجماعة، مشيرًا إلى أن المديرية سوف تضم ااثنين المقبل 7 مساجد تابعة لجماعة الشوقيين التكفيريين.

وأضاف وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة الفيوم فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن الحملة شملت مساجد أبو شنب بجوار مقابر أبو شنب بمنطقة "أبشواى"، والرحمن بعزبة فرج سالم العلوية، والرحمن كحك بحرى بمركز يوسف الصديق، والرحمن بعزبة الستين العلوية مركز أبشواى، والرحمن بمنطقة سينرو القبلية مركز أبشواى، ومسجد عزبة خلف بمنشئة طنطاوى مركز سنورس، ومسجد عتمان بعزبة عبد العظيم بنى عتمان بـ"سنورس".

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