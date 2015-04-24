الأمن المغربى يوقف 22 مهاجرا "غير شرعى" قرب سواحل طنجة

أوقف الأمن المغربى اليوم "الجمعة" 22 مهاجرا "غير شرعي" يستقلون قاربا مطاطيا قرب سواحل مدينة طنجة الواقعة شمال المغرب، عندما حاولوا بالقوة تجاوز أحد المراكز الأمنية لمراقبة السواحل.

وحسب بيان صادر عن سلطات طنجة.. فإن مجموعة مكونة من اثنين وعشرين شخصا قادمين من جنوب الصحراء حاولوا تجاوز مركز "القوات المساعدة" لمراقبة الساحل بمدينة طنجة، مما أدى إلى غرق أحد عناصر قوات الأمن فى البحر ولايزال البحث جاريا عنه.

وتم إفشال العملية وإلقاء القبض على أفراد المجموعة، واحتجاز القارب الذى كانوا يستقلونه وإحالتهم إلى جهات التحقيق

>