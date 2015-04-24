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مصادر طبية لـ«ONA» : شحنة «سمك» فاسدة وراء تسمم 379 مواطن بالشرقية

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مصادر طبية لـ«ONA» : شحنة «سمك» فاسدة وراء تسمم 379 مواطن بالشرقية مصادر طبية لـ«ONA» : شحنة «سمك» فاسدة وراء تسمم 379 مواطن بالشرقية

محافظ الشرقية واحدى المصابات

 

قالت مصادر طبية بالشرقية  لوكالة«ONA»، أن السبب وراء تسمم 379 مواطن هو شحنة «سمك» بحري فاسدة تم بيعها أمس في سوق الإبراهيمية.

وأضافت المصادر ان التحيل المبدئي للعينات أرجع السبب في ظهور أعراض التسمم وجبة سمك فاسدة .

يذكر أن محافظة الشرقية شهدت صباح اليوم، حادث تسمم لعدد من المصابين وصل إلى 379، خرج منهم 234 حالة بعد تحسن حالتهم.

وترددت أنباء عن ان السبب وراء الحادث ، هو تلوث مياة الشرب، بينما أكد محافظ الشرقية، أن التسمم ليس له علاقة من قريب أو من بعيد بالفوسفات الذى غرق فى مياه النيل أول أمس.

وأوضح المحافظ، أن جميع الحالات مستقرة جداً، مؤكدًا أن لجان طبية تعمل حاليا بالتعاون مع لجان من مياة الشرب ومن الداخلية، لتجميع عينات من المياه لتحليلها، وسوف يصدر بياناً اليوم بنتائج التحاليل.

 

 

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