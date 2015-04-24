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بالفيديو.. محافظ الشرقية : لا نستبعد أن يكون للجماعة الإرهابية يد في «حادث التسمم»

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بالفيديو.. محافظ الشرقية : لا نستبعد أن يكون للجماعة الإرهابية يد في «حادث التسمم» بالفيديو.. محافظ الشرقية : لا نستبعد أن يكون للجماعة الإرهابية يد في «حادث التسمم»

تفقد، الدكتور رضا عبد السلام، محافظ الشرقية، اليوم الجمعة، المصابين باشتباه التسمم بمستشفى الإبراهيمية، وذلك للاطمئنان على حالتهم الصحية ومستوى الرعاية الطبية المقدمة لهم.

ورافق المحافظ، خلال الزيارة، اللواء سامي سيدهم نائب محافظ الشرقية، واللواء مليجي فتوح مليجي مدير الأمن، والدكتور شريف مكين وكيل وزارة الصحة.

وتحدث الدكتور رضا عبد السلام مع عدد من المصابين بحالات التسمم بالمستشفى، حول سبب إصابتهم، حيث أكد بعضهم أنه نتيجة تناولهم مياه يقومون بشرائها معبئة داخل “جراكن”، فضلاً عن اتهام البعض الآخر بتلوث مياة الشرب بالمحافظة .

وقال محافظ الشرقية لسيدة مصابة، لا نستبعد أن يكون للجماعة الإرهابية الذين يقومون بحرق محولات الكهرباء وزرع متفجرات على قضبان المتفجرات يد في الحادث، قائلاً : ” هل نستبعد أن يضعوا لنا شيئاً فى اللقمة التى نأكلها ” ، دول “كفرة” -على حد وصفه-.

وأكد محافظ الشرقية، أن التسمم ليس له علاقة من قريب أو من بعيد بالفوسفات الذى غرق فى مياه النيل منذ أول من أمس ، ويحتاج على الأقل شهراً كي يصل للمواطنين في الشرقية، مشيراً إلى أن الفوسفات لا يذوب فى المياه .

وأضاف محافظ الشرقية جميع الحالات الآن مستقرة جداً، موضحًا أن لجان طبية تعمل حاليا بالتعاون مع لجان من مياة الشرب ومن الداخلية، لتجميع عينات من المياه لتحليلها، وسوف يصدر بياناً اليوم بنتائج التحاليل .

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