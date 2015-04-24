مدير عام الحميات بوزارة الصحة يعتدي على صحفي بـ “المصري اليوم”

قال الزميل أحمد بلال -الصحفي بجريدة المصري اليوم- إن الدكتور أشرف اﻹتربي -مدير عام مستشقيات الحميات لدى وزارة الصحة- قد اعتدى علي بدنيًا، ووجه لي عدد من الاتهامات، وإنني أعمل بإعلام فاسد ومضلل، برفقة عدد من الأطباء.

وأضاف، بلال عبر صفحته بموقع “فيسبوك” الاعتداء سببه إننا نقلنا الحقيقة، وصورة لطفلة مصابة بالتسمم في المستشفى، حيث اقتادوني إلى حيث يجلس مدير الأمن، والقيادات الشرطية بالمكان، وذلك بعد أن استولوا على هاتفي المحمول وعبثوا بمحتويات الهاتف، ومسح الدكتور المذكور الصور الخاصة بالمصابين بنفسه رغم إطلاعهم على هُويتي الصحفية وكارنيه نقابة الصحفيين.

وقرر الصحفي أحمد بلال، التقدم بشكوى ضد الدكتور أشرف اﻹتربي -مدير عام مستشقيات الحميات لدى وزارة الصحة- في نقابة الأطباء وفي وزارة الصحة.

واختتم بلال حديثه موضحًا الوضع الحالي بالمستشفى: “ما يحدث هنا كارثة عدد المصابين الذين ترددوا على المستشفى من 2 فجرًا وحتى كتابة هذه السطور يقترب من الألف بحسب شهادات متعددة من الأهالي الموجودين في المكان، المرضى لا يجدون أسرة والمحاليل معلقة لبعضهم في الطرقات ومثبتة في أشجار، المصابون مازالوا يتوافدون على المستشفى وبينهم أطفال، والأهالي يصرخون مؤكدين عدم وجود طبيب أطفال”.