ضبط طبيب يهرب 900 قطعة من مستلزمات جراحات القلب والصدر بمطار القاهرة

أحبطت جمارك مطار القاهرة الدولى، اليوم الجمعة، محاولة تهريب كمية كبيرة من مستلزمات جراحة القلب والصدر مع طبيب شعير بغرض استخدامها في العمليات التى يقوم بها، للاستفادة من فارق السعر بعد تهربه من سداد الرسوم الجمركية ، أمر أحمد حسن عبد المجيد وكيل الوزراة مدير الإدارة المركزية لجمارك المطار بتحرير محضر ضبط جمركى للطبيب واتخاذ الاجراءات القانونية المتبعة وحفظ المضبوطات بوديعة الجمرك.

صرح مصدر جمركى مطلع أن أحمد عبد الرحمن اشتبه في الطبيب ” ي أ ب” نظرا لعودته من أمريكا بعد 3 أيام فقط من السفر، وبتفتيشه بمعرفة محمود سليمان و محمود رمضان مدير الحركة، تم العثور على المضبوطات وتم حصرها بمعرفة عبد العال نعمان و رفعت صدقى و محمد عبد الباقي و محمود سليمان و حازم محمد وحسام أبو الفضل و أحمد على السيد رؤساء الأقسام بالجمرك، تحت إشراف محمد قناوى و محمد عبد الوهاب و نافع عوض، مديرو الادارة.

وبالعرض على ناجى عبد الصادق المدير العام للجمرك تبين محاولة الطبيب الشهير تهريب 900 قطعة من مستلزمات عمليات جراحات القلب، والتى تقدر بأكثر من نصف مليون جنيه، وتم اتخاذ الاجراءات القانونية بحقه.