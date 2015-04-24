تفكيك عبوتين فى ميدان الساعة بقنا وتمشيطه بعد غلقه بالكامل

تمكن خبراء المفرقعات بقنا من تفكيك عبوتين ناسفتين، عثر عليهما منذ قليل بميدان الساعة بوسط مدينة قنا، بعد انفجار محدث صوت.

وكان اللواء عادل عبد العظيم أيوب، مدير أمن قنا، تلقى إخطارًا بسماع دوى انفجار بميدان الساعة بوسط مدينة قنا، على الفور انتقلت قوات الأمن وخبراء المفرقعات وأثناء عمليات التمشيط عثرت الأجهزة الأمنية على عبوتين، وتمكنوا من تفكيكها.

>ومن ناحية أخرى، أغلقت قوات الأمن ميدان الساعة بالكامل وقامت بعمل كردون أمنى لمنع الانتقال من وإلى الميدان عبر جميع الشوارع المحيطة، لحين الانتهاء من عمليات تمشيط المنطقة تحسبًا للعثور على عبوات جديدة.

وفى الأثناء، تكثف الأجهزة الأمنية جهودها للتوصل إلى المتهمين بوضع العبوات الناسفة فى ميدان الساعة.

- إغلاق ميدان الساعة بقنا بعد انفجار محدث صوت والعثور على عبوتين

- العثور على عبوة ثانية بميدان الساعة فى قنا أثناء تمشيطه بعد انفجار محدث صوت

- انفجار "محدث صوت" بوسط مدينة قنا.. والعثور على عبوة ناسفة