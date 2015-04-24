"الرى": تحاليل 384 عينة لمياه النيل بقنا تؤكد صلاحيتها لكل الاستخدامات

تلقى الدكتور حسام مغازى، وزير الموارد المائية والرى المصرى، تقرير حالة يوثق آخر المستجدات بخصوص صندل "الفوسفات" الغارق فى مياه النيل بقنا، حتى الساعة السابعة مساء اليوم الجمعة.

وأشار التقرير إلى أن جميع نتائج تحاليل المياه التى أجريت حتى الساعة السابعة تؤكد نفس النتائج وهى مطابقة المياه للمواصفات الفنية والقياسية، وقد بلغ إجمالى عدد العينات التى تم تحليلها منذ بدء الأزمة حتى الآن 384 عينة قامت بها مختلف الجهات سواء وزارة الموارد المائية والرى أو الشركة القابضة لمياه الشرب أو وزارة الصحة ومازالت إجراءات انتشال الصندل تجرى بمساعدة القوات المسلحة .

وأكد خبراء المياه بوزارة الموارد المائية والرى أن مادة الفوسفات لا تذوب إلا فى درجة حرارة تزيد على 35 درجة مئوية، بينما لا تزيد درجة حرارة المياه فى نهر النيل فى هذا التوقيت عن 25 درجة مئوية، كما أن البيئة النهرية بالمنطقة لا تساعد على عملية الذوبان.

وأكد الدكتور حسام مغازى وزير الموارد المائية والرى المصرى على استمرار حالة الطوارئ لمهندسى ومسئولى الوزرة بمحافظة قنا وقطاع حماية النيل وتقديم كل إمكانيات الوزارة من معدات وأجهزة والتنسيق مع كل الجهات المعنية حتى يتم انتشال الصندل الغارق.