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جلسة طارئة لـ"الأعلى للجامعات" الأحد لبحث تنفيذ حكم طلاب "طب دمنهور"

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جلسة طارئة لـ"الأعلى للجامعات" الأحد لبحث تنفيذ حكم طلاب "طب دمنهور" جلسة طارئة لـ"الأعلى للجامعات" الأحد لبحث تنفيذ حكم طلاب "طب دمنهور"
دعا الدكتور السيد عبد الخالق، وزير التعليم العالى، إلى عقد جلسة طارئة للمجلس الأعلى للجامعات، الأحد المقبل، بمقر الوزارة وذلك للتأكيد على التزام المجلس بتنفيذ الأحكام القضائية وآليات تنفيذ الحكم القضائى الأخير لطلاب كلية الطب جامعة دمنهور والصادر يوم الخميس الماضى.

وأكد لـ"اليوم السابع" أن الوزارة التزمت بالحكم القضائى الذى صدر فى مارس الماضى، وتم توزيع الطلاب فى الجامعات وفقًا لقواعد التنسيق، وتابع: "لقد فهمنا صحيح منطوق الحكم وتم الالتزام به، وتم استخراج بيانات الحالة للطلاب من جامعة دمنهور وبالفعل تم استقبال الطلاب فى عدد من الجامعات، وسنلتزم بالحكم القضائى الأخير ونؤكد على احترامنا لأحكام القضاء".


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