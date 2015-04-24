محلب يتابع من إندونيسيا أزمة تسمم الشرقية.. ويؤكد:نتائج العينات سلبية

قال المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء، إن أزمة تسمم المواطنين بالشرقية ليست بسبب تسمم المياه مؤكدًا سلبية نتائج تحاليل جميع العينات.

وأوضح رئيس مجلس الوزراء فى تصريحات صحفية أثناء زيارته لإندونيسيا أن سبب التسمم قد يكون بسبب تناول أسماك فاسدة أو تلوث جراكن المياه، مشيرًا إلى أن الشركة القابضة لمياه الشرب أكدت أن المياه سليمة ولا يوجد بها تلوث وإنه يتابع تطورات الموقف مع وزارة الصحة للاطمئنان على المصابين.

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