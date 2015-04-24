ضبط 750 جرام هيروين مع 3 عاطلين فى دمياط

شنت مديرية أمن دمياط حملة مكبرة من رجال إدارة البحث الجنائى ومركز دمياط بالاشتراك مع فرع الأمن العام استهدفت ضبط كبار تجار ومروجى المواد المخدرة وتمكنت من ضبط كل من "صابر.م.و" 36 سنة و"أحمد.ح" 39 سنة سبق اتهامه فى قضية "خطف" و"وائل.ذ.ع" 23 سنة -عاطلين ومقيمين بدائرة مركز دمياط- وبحوزتهم كمية من مخدر الهيروين وزنت (750) جرامًا و5000 جنيه و(3 ) تليفونات محمولة وميزان حساس وسلاح أبيض (مطواة).

تحرر للمقبوض عليهم المحضر رقم 7385 جنايات مركز دمياط لسنة 2015 وباشرت معه النيابة التحقيق.