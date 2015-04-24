إحالة 9 بينهم سكرتيرا جلسة وتنفيذ بمحكمة سمنود لـ"الجنايات"

قرر فتحى زهران أبو الخير وكيل نيابة شرق طنطا الكلية ومحمد إسماعيل وكيل نيابة مركز سمنود بإشراف المحامى العام لنيابات شرق طنطا الكلية المستشار إبراهيم أبو السعود إحالة سكرتير جلسة وسكرتير تنفيذ أحكام بمحكمة سمنود و7آخرين إلى محكمة الجنايات فى القضية رقم 32354 جنايات مركز سمنود لسنة 2014والمقيدة برقم 2289 كلى شرق طنطا لسنة 2014 بتهمة التلاعب فى الأحكام القضائية.

وجاء فى أمر الإحالة للمحاكمة بأن كلا من تامر محمد يوسف قشاشة(محبوس)سكرتير جلسة جنح مركز سمنود، فتحى محمد محمد حافظ السوليه مسئول تنفيذ الغرامات بنيابة مركز سمنود و7متهمين آخرين هم محمد عبد السلام.. زهران(هارب)وليد البهنساوى عبده(هارب)،محمد محمد الغريب الخميسي(هارب)حمدان محمد المكاوى(محبوس)،محمد محمد محمد غنيم(هارب)،محمود صابر أحمد عطية(محبوس)،عادل عبد المنعم عطيه(هارب)لقيام المتهم الأول بصفته موظف عمومى سكرتير جلسة جنح مركز سمنود حيث ارتكب تزوير فى محررات رسمية فى الأحكام الصادرة فى القضايا أرقام 1868،1869،15008،15009،15539،20943،8339 لسنة 2013جنح مركز سمنود وذلك بطريق الإضافة بجعل واقعة مزورة فى صورة واقعة صحيحة بأن الصق ودون بعجز منطوق الأحكام الصادرة فى تلك القضايا بخط يده كلمة "الإيقاف" وذلك على خلاف الحقيقة بنسبتها زورا لقاضى محكمة سمنود الجزئية وارتكب تزوير فى أوراق أميرية محاضر الجلسات السابقة وكذا أجندة الأحكام الخاصة بالدائرة الرابعة جزئى مركز سمنود على كونه المختص بتحريرها بأن أثبت على خلاف الحقيقة الأحكام الصادرة فى تلك القضايا مشمولة بالإيقاف وجعل وقائع مزورة فى صورة وقائع صحيحة مع علمه بتزويرها، وحصل للمتهمين من الثالث وحتى السابع بغير حق على منفعة من عمل من أعمال وظيفته بأن ارتكب الجريمتين سالفى البيان فمكنهم من عدم سداد الغرامة المقضى بها فى القضايا سالفة الذكر، والمتهمين من الثانى حتى التاسع اشتركوا بطريق الاتفاق مع المتهم الأول فى ارتكاب الجرائم محل الاتهامات رغم علمهم بطبيعة عمله بأن اتفقوا معه على ارتكاب هذه الوقائع وتمت الجريمة بناء على ذلك الاتهام، والمتهم الثانى موظف عمومى سكرتير تنفيذ الغرامات بنيابة مركز سمنود ارتكب تزويرا فى محررات رسمية هى دفتر حصر تنفيذ الغرامات بنيابة مركز سمنود وكشوف القضايا المحكوم فيها بجلسات 4سبتمبر 2014،و30سبتمبر .2014،و21أكتوبر 2014 حال كونه مختصا بتحريرها بأن أثبت على خلاف الحقيقة الأحكام الصادرة فى القضايا أرقام 1868،1869،15008،15009،15539،20943،8339 جنح مركز سمنود لسنة 2013 مشمولين بالإيقاف وجعل وقائع مزورة فى صورة وقائع صحيحة مع علمه بتزويرها على النحو المبين بالتحقيقات وبصفته السابقة استعمل محرر مزور كشوف حصر الغرامات فى القضايا بأن قام بإرسالها لمركز الشرطة مع علمه بأمر تزويرها والمتهمين الأول ومن الثالث حتى التاسع اشتركوا بطريق الاتفاق مع المتهم الثانى فى ارتكاب الجرائم محل الاتهام بأن اتفقوا على ارتكابها معه حيث أضر المتهم الأول سكرتير جلسة جنح الثلاثاء بنيابة مركز سمنود والثانى سكرتير تنفيذ الغرامات بنيابة مركز سمنود أضرا عمدا بأموال ومصالح الجهة التى يعملان لديها بأن ارتكبا الجرائم محل الاتهامات السابقة

>كان فتحى زهران وكيل نيابة شرق طنطا الكلية ومحمد إسماعيل وكيل نيابة مركز سمنود باشرا التحقيقات مع المتهمين فى التهم المسندة إليهم قبل احالتهم لمحكمة الجنايات مع استمرار حبس المتهمين الأول والثانى والسادس والثامن وضبط باقى المتهمين وحبسهم إحتياطيا على ذمة التحقيقات وندب المحامى صاحب الدور للدفاع عن المتهمين وإرفاق صحيفة الحالة الجنائية لهم وإعلان المتهمين بأمر الإحالة .