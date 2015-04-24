إحالة لصين سرقا 10 آلاف جنيه من مزارع بالأقصر لمحاكمة عاجلة

أمر المستشار وليد البيلى، المحامى العام لنيابات الأقصر، بإحالة لصين سرقا 10 آلاف جنيه من مزارع وزوجته المقيمين بإحدى قرى مركز أرمنت، إلى محاكمة عاجلة تبدأ يوم الأحد المقبل، بعد أن أصدرت النيابة قرارًا بحبسهما 4 أيام على ذمة التحقيق.

كان الملازم أول مصطفى مطر، ضابط مركز شرطة أرمنت، أثناء مروره بقرية أرمنت الوابورات تلقى بلاغًا من الأهالى بسرقة مبلغ من "أمين.م.ا"- 50 سنة وبفحص البلاغ تبين للضابط أن المزارع وزوجته صرفا من مصنع السكر بأرمنت 10 آلاف و200 جنيه، قيمة القصب الذى ورده المزارع للمصنع واكتشفا سرقة المبلغ بالكامل أثناء استقلالهما سيارة عائدين بها إلى قريتهما.

نجح الملازم مصطفى مطر، فى تحديد مرتكبى الواقعة، وتمكن من ضبطهما بعد 10 دقائق وهما "فتحى . ح . ا" - 63 عامل مقيم فى منطقة المريس بالقرنة، مسجل شقى خطر ونشاطه سرقات وقتل وسلاح بدون ترخيص، وسبق اتهامه فى 8 قضايا، و"محمد . ج . ج . م" - 42 سنة بائع متجول مقيم فى نجع الخطبة بمركز الاقصر،- وبحوزتهما المبلغ المسروق واضافة إلى 5850 جنيهًا.

خطر العميد عصام يس، مأمور مركز شرطة أرمنت اللواء حسام المناوى، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الأقصر بالواقعة وتحرر للصين المحضر اللازم وإحالتهما إلى النيابة فأمرت بحبسهما وإحالتهما إلى محاكمة عاجلة.