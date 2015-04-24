جمارك السلوم تحبط محاولة تهريب مشغولات ذهبية بـ7 ملايين و600 ألف جنيه

أحبط رجال الإدارة العامة لجمارك السلوم محاولة تهريب كمية كبيرة من المشغولات الذهبية بقيمة إجمالية بلغت 7 ملايين و600 ألف جنيه، وذلك بالمخالفة للقانون رقم 68 لسنة 1976 بشأن الرقابة على المعادن الثمينة والأحجار ذات القيمة وتعديلاته ولائحته التنفيذية.

وقال مصدر مسئول بمصلحة الجمارك إنه تم أيضًا ضبط أدوات تجميل محظور دخولها البلاد إلا بموافقة الجهات المختصة بوزارة الصحة وبالمخالفة لأحكام قانون الصيدلة رقم 127 لسنة 1955 وتعديلاته وقانون الاستيراد والتهرب من سداد الرسوم الجمركية داخل إحدى السيارات القادمة من ليبيا.

وأضاف أنه أثناء إنهاء إجراءات تفتيش السيارات بساحة "الوارد" وبتفتيش السيارة الليبية رقم (12600 ج) قيادة السائق فتحى.ا.ع (ليبى الجنسية) تلاحظ بها مخزن سرى بصدر البراد وبه 81 كرتونة كبيرة عبارة عن مشغولات ذهبية موزعة على 51 علبة بلاستيكية بوزن صافى 38 كجم، وأدوات تجميل بـ 302 كرتونة عبارة عن 2692 دستة أدوات تجميل أصناف مختلفة.

وأشار المصدر إلى أن مدير عام جمارك السلوم سعيد الخولى قرر اتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على مصلحة الدمغة والموازين كما تم تحرير محضر رقم 72 لسنة 2015 وإخطار النيابة.