التحقيق مع معلمين بـ"أزهر بنى سويف" جلسا على مقهى بحوزتهما أسئلة الامتحانات

أحال الشيخ طلبة عبد النبى، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة بنى سويف الأزهرية، كلا من (م. ن. ع) و(س. ج. س) مدرسين بالمعهد الدينى بمدينة بنى سويف إلى التحقيق، لاتهامهم بالإهمال لجلوسهم على المقهى وبحوزتهم أوراق أسئلة امتحانات الصفين الرابع والخامس الابتدائى مما يعرضها للسرقة والتسريب.

كان رئيس المنطقة، تلقى مكالمة هاتفيه تؤكد له قيام اثنين من المعلمين الأزهريين بالجلوس على مقهى بمدينة بنى سويف ومعهم أوراق الأسئلة، عقب استلامها من إدارة المنطقة لتوصيلها لكنترول المعهد تمهيدًا لعقد الامتحانات الأسبوع المقبل، فأرسل بعض الأشخاص إلى المقهى فأكدوا له صحة المعلومة.

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