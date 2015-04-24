وزير الشباب: إطلاق الألعاب النارية باستاد القاهرة احتفالا بعيد تحرير سيناء

قال المهندس خالد عبد العزيز، وزير الشباب والرياضة المصرى، إن وزراء الصحة، والتربية والتعليم، والتعليم العالى، والتضامن الاجتماعى، سيحضرون وعدد من رؤساء الجامعات، غدًا السبت، للاحتفال بعيد تحرير سيناء، بالصالة المغطاة باستاد القاهرة الدولى.

وأضاف وزير الشباب والرياضة فى تصريحاتٍ لـ"اليوم السابع" أن الاحتفالات ستبدأ من العاشرة صباحًا، وسيتم إطلاق الألعاب النارية، من استاد القاهرة، مشيرًا إلى أن الاحتفالات باستاد القاهرة هى الرسمية التى تنظمها الدولة.

وأشار الوزير إلى أن الاحتفالات سيشارك بها نحو 10 آلاف شاب وفتاة من طلاب كليات التربية الرياضية، بمختلف الجامعات، وأعضاء مراكز الشباب، والأندية الرياضية، من خلال تقديم مجموعة من العروض الرياضية، والفنية، والأغانى الوطنية، وعروض الفنون الشعبية، فضلا عن عرض رياضى للطلائع.

وأوضح الوزير أنه سيتم تنظيم معرضًا لمنتجات أندية الفتاة على هامش الاحتفال، لإتاحة تسويق منتجاتهن المختلفة، وإحياء الحِرَف التراثية، والبيئية، بمختلف المحافظات.

- استاد القاهرة يستضيف السبت احتفالات "الشباب والرياضة" بعيد تحرير سيناء

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