محلب من إندونيسيا: كلمة الرئيس بالقمة الأفروآسيوية تؤكد دور مصر بالمنطقة

وجه المهندس إبراهيم محلب، رئيس الوزراء، السفارة المصرية بإندونيسيا بمتابعة تسمية أحد الشوارع باسم جمال عبد الناصر فى باندونج، مؤكدًا أن مصر عظيمة وقوية بموقعها ومواردها الطبيعية وشعبها، لافتًا إلى أن أساس الـ٩٠ مليون مواطن المصرى، هى حضارتهم القوية وطيبة القلب، فالإنسان المصرى طيب بطبعه، ولم يقدر أحد على تغيير الشخصية المصرية.

وأشار محلب فى تصريحات للصحفيين المرافقين له لزيارته لإندونيسيا خلال مشاركته بالقمة، إلى أن زيارته لإندونيسيا من الناحية السياسية ناجحة للغاية، وأكدت أن صوت مصر موجود، وأن الكلمة التى كلفنى الرئيس السيسى بإلقائها كان لها أبعاد توضح دور مصر فى تأييد القضية الفلسطينية، ومكافحة الإرهاب وتنمية المنطقة، وعرض سريع لدور الأزهر الشريف فى نشر الإسلام وتصحيح المفاهيم وتغيير الخطاب الدينى وضمان وصول تعاليم الإسلام الحقيقية النشء والشباب، وأن الكلمة لاقت ترحيبًا كبيرًا من زعماء ورؤساء الدول.

وأوضح أن الكلمة استقبلت بالترحاب، وأن الوفد المصرى كان الجميع يتسابق على به، مؤكدًا المكانة الكبرى للأزهر الشريف فى إندونيسيا وأن مصر هى بيت الإسلام الوسطى.

وأوضح محلب أنه خلال لقائه برئيس وزراء اليابان قال له نظيره اليابانى "الرئيس عبد الفتاح بعدما جلست معه شعرت أنه صديقى"، مبينًا أنه لا يوجد شعب يعيش على الماضى فى ظل ثورة الاتصالات واختلاف فى مستويات المعيشة؛ فالشعب يعيش على رؤية مستقبلية وتحقيق للرؤية، ويفتخر بالماضى.

وتوقع رئيس الوزراء مشاركة عدد كبير من الزعماء فى افتتاح قناة السويس الذى سيكون يومًا تاريخيًا لمصر، مؤكدًا أن مصر ساندت كل حركات التحرر التى حدثت بالعالم كله، وأنه سينقل رغبة الطلاب الإندونيسيين لشيخ الأزهر حول زيادة أعداد الطلاب الوافدين للدراسة بالأزهر الشريف، مؤكدًا أن مصر تعتز بماضيها وتفتح الباب لتبادل الخبرات ونحترم الشعوب الآسيوية، وأن مصر تلعب دورها الطبيعى كدولة محورية مهمة.

وعلى الصعيد الداخلى، أكد محلب أن الحكومة تتابع كل الاتفاقيات التى وقعت بشرم الشيخ والتواصل المستمر مع المستثمرين وحل مشاكل المستثمرين، لافتًا إلى أهمية أن يشعر المستثمر بأن هناك تفاهمًا وتواصلاً دائمًا من الحكومة، وفيما يتعلق بالملف الاقتصادى أوضح أن هناك اهتمام كبير من الحكومة فى الملف الاقتصادى وأنه يتم السيطرة على التضخم.

وحول رفع المؤسسات الدولية للتصنيف الائتمانى لمصر، أكد أنه دليل على أن هناك رؤية واضحة لمصر، مؤكدًا إصرار الدولة على تطهير البلد من الإرهاب والبلطجة.

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