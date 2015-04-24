الدعوة السلفية: التحرك العربى باليمن يحمى الأمن القومى الخليجى والمصرى

أكدت الدعوة السلفية، أن العملية العسكرية للدول العربية فى اليمن ليس غرضها فقط إعاقة التقدم الحوثى عن السيطرة على اليمن، أو فرض الوصاية الخليجية على اليمن، ولكنها ساحة خلفية مفتوحة لمواجهة سنية شيعية ، عربية فارسية، تسعى فى المقام الأول إلى عرقلة التقدم الإيرانى الساعى إلى ابتلاع الدول العربية بكل ما فيها.

وأوضحت الدعوة السلفية، فى بيان لها، أن التحرك العربى إزاء أزمة اليمن جاء لحماية الأمن القومى الخليجى بوجه عام ثم السعودى والمصرى على وجه الخصوص.

وأشارت إلى أن إيران سعت منذ سنوات طويلة إلى زعزعة الأمن والاستقرار الداخلى للدول الخليجية بشكل عام، والسعودية بشكل خاص، وعملت على استغلال الثغرات داخل المملكة لإشاعة الفوضى واختلاق المشاكل الأمنية هنا وهناك، وذلك بسبب تصدى دول الخليج للمشروع الإيرانى فى تصدير ثورتهم، ودعم الخليج للعراق خلال حربه مع إيران.

- استمرار الضربات الجوية على عدن واحتدام القتال بين الفصائل المتحاربة