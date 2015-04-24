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صفاء أبوالسعود وهانى شاكر يحييان احتفالات وزارة الرياضة بعيد تحرير سيناء

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صفاء أبوالسعود وهانى شاكر يحييان احتفالات وزارة الرياضة بعيد تحرير سيناء صفاء أبوالسعود وهانى شاكر يحييان احتفالات وزارة الرياضة بعيد تحرير سيناء
اتفق مسئولو وزارة الشباب والرياضة، مع كل من الفنان هانى شاكر، والفنانة صفاء أبو السعود، على إحياء احتفالات وزارة الرياضة بعيد تحرير سيناء، والمقرر إقامتها غدًا السبت، فى الصالة المغطاة رقم 1 بهيئة استاد القاهرة الدولى.

ويشارك فى الحفل نحو 10 آلاف شاب وفتاة، من طلاب كليات التربية الرياضية بمختلف الجامعات، وأعضاء مراكز الشباب والأندية الرياضية، للاحتفال بذكرى تحرير سيناء، ومن المقرر تقديم مجموعة من الشباب العروض الرياضية، والفنية، والأغانى الوطنية، وعروض فى الفنون الشعبية.

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