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بالصور..”النور” بالمنوفية ينظم معرضان للسلع الغذائية بمركز الشهداء

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بالصور..”النور” بالمنوفية ينظم معرضان للسلع الغذائية بمركز الشهداء بالصور..”النور” بالمنوفية ينظم معرضان للسلع الغذائية بمركز الشهداء

نظمت أمانة حزب النور بمركز الشهداء بمحافظة المنوفية، معرضان خيريان بقريتي “دراجيل” و “عشما ” لبيع السلع الاستهلاكية والغذائية بأسعار مخفضة فى إطار خطة الحزب للتخفيف عن المواطن المصرى ومحاربة الغلاء.

وأوضح حامد مطر المسؤل عن إدارة المعارض بأمانة “النور” بالشهداء، أن الحزب مستمر في خطة عمل المعارض، وذلك فى إطار الخطة الخدمية للحزب على مستوى الجمهورية.

وأكد المهندس صفوت نصار، مشرف الأنشطة الخدمية، أن الحزب سيواصل تنظيم سلسلة المعارض في جميع قري المركز وذلك خلال الفترة القادمة، إيماناً بأهمية مشاركة الحزب فى العمل الخدمى ودعم المواطن البسيط.

 

 

 

 

 

 

 

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