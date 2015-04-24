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إنريكي: مواجهة إسبانيول صعبة.. ونتمنى عدم فقدان نقاط

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إنريكي: مواجهة إسبانيول صعبة.. ونتمنى عدم فقدان نقاط إنريكي: مواجهة إسبانيول صعبة.. ونتمنى عدم فقدان نقاط

(إفي): أبدى لويس إنريكي مدرب فريق برشلونة تحفزه لمواجهة غريمه إسبانيول في دربي كتالونيا غدا السبت في تلك المرحلة الهامة من الدوري الإسباني.

ويتصدر البرسا الليجا بفارق نقطتين عن ريال مدريد قبل أن يحل ضيفا غدا على ملعب كورنيلا البرات في الجولة 33.

وخلال مؤتمر صحفي صرح إنريكي "في تلك المرحلة الهامة من البطولة يحفزنا لعب مباراة قوية مثل الدربي، سنلعب على ثلاث نقاط مهمة للغاية، إنها مواجهة مشوقة وجميلة وصعبة".

كما أكد أن فريقه جيد من الناحية البدنية، واعترف بأن فرق القمة في الليجا ستخسر نقاط في الجولات المقبلة، متمنيا ألا يلقى فريقه هذا المصير.

وامتدح هجوم الفريق الذي لم يعد بحاجة فقط لأهداف نجمه الأول ليونيل ميسي من أجل الحسم، في وجود نيمار وسواريز كما حدث امام باريس سان جيرمان بربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

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