الداخلية السعودية: قاتل رجلى الأمن بالرياض ينتمى لتنظيم داعش الإرهابى

كشف المتحدث الأمنى لوزارة الداخلية السعودية اللواء منصور التركى اليوم الجمعة أن قاتل الجندى أول ثامر عمران المطيرى ، والجندى أول عبدالمحسن خلف المطيرى ، رميا بالرصاص ، فى الرياض فى الثامن من الشهر الحالى ، من المنتمين إلى تنظيم "داعش"الإرهابى .

وقال اللواء التركى فى بيان له اليوم أن مرتكب الجريمة هو المواطن (السعودي) يزيد بن محمد عبد الرحمن أبو نيان23عاما ، بعد مداهمة مكان اختبائه بإحدى المزارع بمركز (العويند) بمحافظة (حريملاء) شمال غرب الرياض، وأوضح التركى أن ابو نيان" أقر بأنه هو من قام بإطلاق النار على دورية الأمن ، وقتلِ قائدها وزميله ، امتثالاً لتعليمات تلقاها من عناصر تابعة لتنظيم "داعش" الإرهابى فى سورية ".

وقال اللواء التركى ان أبو نيان قابل فى السادس من الشهر الجارى وبتنسيق من عناصر التنظيم فى سورية شخصا شرق مدينة الرياض ادعى بأنه لا يعرف عن ذلك الشخص سوى أن اسمه (برجس) ويتحدث بلهجة مغاربية، وأعلن اللواء التركى أن " التحقيقات المكثفة أسفرت عن ضبط بندقية رشاش بولندية الصنع (عيار 62ر7 ملم) عثر عليها مدفونة فى حفرة بعمق نصف متر داخل أرض مسورة بمنطقة برية (وسط) تبعد مسافة كيلو متر عن المزرعة التى كان يختبئ فيها الجانى بمركز (العويند).

وقال أنه "باخضاع الجانى للفحوص الفنية بمعامل الأدلة الجنائية، أثبتت النتائج أنه هو السلاح المستخدم فى ارتكاب الجريمة، كما عثر فى الحفرة نفسها على سلاح آلى آخر مع (7) سبعة من خزائن الذخيرة ، و(166) طلقة حية ، ومبلغ مالى وقدرة (4898) ريالاً سعوديًّا.

واعلن اللواء التركى انه عثر على "7 سيارات ، ثلاث منها كانت فى مراحل التشريك (التفخيخ) بالإضافة إلى مادة يشتبه فى أنها من المواد المتفجرة وأدوات تستخدم فى أغراض التشريك مع مبلغ مالى مقداره (4500) سعوديًّا.

وقال اللواء التركى ان الجهات الأمنية تمكنت من تحديد من يُدعى "برجس" وتبين أنه المواطن (السعودي) نواف بن شريف بن سمير العنزى وهو من المطلوبين فى قضايا حقوقية وجنائية.

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