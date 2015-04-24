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إيران تستدعى القائم بالأعمال السعودى بسبب منع طائرات إيرانية دخول اليمن

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إيران تستدعى القائم بالأعمال السعودى بسبب منع طائرات إيرانية دخول اليمن إيران تستدعى القائم بالأعمال السعودى بسبب منع طائرات إيرانية دخول اليمن
استدعت وزارة الخارجية الإيرانية القائم بالأعمال السعودى اليوم الجمعة وأبلغته احتجاجها عقب منع الطيران الحربى السعودى طائرتين إيرانيتين من دخول اليمن.

وقال رئيس الدائرة الأولى للخليج فى الخارجية الإيرانية لدى استدعاء القائم بالأعمال السعودى أن الهلال الأحمر الإيرانى قام خلال اليومين الماضيين وبعد الحصول على ترخيص بتسيير رحلتين جويتين على خط عمان - اليمن وعبر التنسيق الکامل مع الصليب الأحمر الدولى لإعادة الجرحى اليمنيين الذين تلقوا العلاج فى إيران وإرسال مساعدات دوائية ولکن المقاتلات حالت دول دخول الطائرتين إلى أجواء اليمن وأجبرتهما علي العودة، بحسب وكالة الانباء الايرانية (إرنا).

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مصر 365

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