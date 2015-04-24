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على عبد الله صالح يدعو لوقف القتال ولحوار "سعودى- يمنى"

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على عبد الله صالح يدعو لوقف القتال ولحوار "سعودى- يمنى" على عبد الله صالح يدعو لوقف القتال ولحوار "سعودى- يمنى"
دعا الرئيس اليمنى السابق على عبد الله صالح، إلى كل أبناء الشعب اليمنى للتصالح والتسامح والعودة إلى حوار يمنى، متوجها بندائه إلى كل الأطراف المتصارعة فى جميع المحافظات أن "يوقفوا الاقتتال ويعودون إلى الحوار فى المحافظات وإطلاق جميع الأسرى والمختطفين ".

وقال الرئيس اليمنى السابق فى بيان على صفحته الشخصية على موقع التواصل الإجتماعى فيس بوك، "أدعو كل الأطراف دون استثناء حتى الخصوم السياسيين الذين خاصمونى منذ العام 2011 إلى الحوار والتسامح وأنا سأتجاوز وأتسامح عن الجميع لمصلحة الوطن، من أجل صيانة الدم اليمنى الذى أزهق وسال بدون وجه حق وبدون أى سبب" .

ودعا على عبد الله صالح الحوثيين إلى القبول بقرارات مجلس الأمن وتنفيذها مقابل وقف عمليات قوات التحالف العربي، داعيا من وصفهم"المليشيات وتنظيم القاعدة والمسلحين التابعين لهادي" إلى الانسحاب من جميع المحافظات وخصوصا محافظة عدن ثغر اليمن الباسم، وتسليمها للجيش والأمن تحت إمرة السلطات المحلية فى كل المحافظات ، مؤكدا أن الحوار سيكون يمنياً سعودياً تحت رعاية الأمم المتحدة فى جنيف.

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مصر 365