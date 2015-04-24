انقاذ 8 أوروبيين في رأس الخيمة

تمكن قسم جناح الجو بإدارة المهام الخاصة في شرطة رأس الخيمة من العثور على 8 أشخاص من الجنسية الأوروبية وإنقاذهم بعد أن ضلوا طريقهم في أعلى الجبال.

وأشار المقدم الطيار سعيد راشد اليماحي رئيس قسم جناح الجو أنه ورد بلاغ من غرفة عمليات القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة عند الساعة 2:00 ظهراً يفيد بوجود عدد من الأشخاص من الجنسية الأوروبية عالقين في جبال رأس الخيمة ، وعلى الفور تم تحريك الطائرة لمكان البلاغ بقيادة الرائد الطيار سعيد سيف الشهياري لإجراء عملية البحث ، وتم العثور على الأشخاص وتبين بأن عددهم 8 في جبال منطقة شحة على ارتفاع 3000 قدم من سطح البحر ، وتم إنقاذهم وتقديم جميع الإسعافات الأولية اللازمة لهم و المياة المعدنية ، إلى حين وصولهم للمستشفى لتلقي العلاج اللازم ، حيث كانوا في حالة صحية سيئة ويعانون من إجهاد تام بسبب حرارة الشمس والجو ونفاذ المياة عنهم .

وتوجه اليماحي بالشكر والتقدير لطاقم الطائرة الذي قام بالبحث وانقاذ الأشخاص المذكورين بالسرعة الممكنة وما يتمتعون به من كفاءة ، وأكد بأن القسم يتمتع بجهوزية تامة واستعداد كامل للقيام بمثل هذه المهام بفضل التوجيهات المستمرة من قائد عام شرطة رأس الخيمة الذي يحرص دائماً على متابعة سير العمل وتوفير كافة مقوماته الأمنية من أجهزة ومعدات حديثة تمكن أفراده من مواكبة المستجدات وتأدية مهامهم على أكمل وجه.

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