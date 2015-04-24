جوارديولا: برشلونة أفضل فريق في العالم الآن

صرح جوزيب جوارديولا مدرب بايرن ميونيخ الألماني بأن فريق برشلونة هو الأفضل في العالم الآن بعدما أوقعته القرعة في طريقه بالدور نصف النهائي من المسابقة.

وأكد جوارديولا أن برشلونة بإمكانه الفوز بالثلاثية هذا الموسم وأن فريقه عليه ألا يرتكب أية أخطاء في مواجهة الفريقين المقبلة بدوري الأبطال.

وأوقعت قرعة نصف نهائي دوري أبطال أوروبا والتي أقيمت يوم الجمعة في مقر الاتحاد الأوروبي بسويسرا يوفنتوس في مواجهة ريال مدريد، وبرشلونة في مواجهة بايرن ميونيخ.

تحدث جوارديولا في مؤتمر صحفي عقب إعلان نتيجة القرعة قائلا:"المواجهة خاصة بالنسبة لي وبالنسبة لتياجو ألكانتارا.. برشلونة هو بيتي".

وأضاف "هو فريقا عظيما مثلنا، علينا أن نرى ماذا بإمكاننا فعله في المباراتين.. لويس إنريكي مدرب رائع، وفي أول عام له مع الفريق قد يفوز بالثلاثية.. أنا سعيد جدا من أجله".

وأردف "أرى أن برشلونة هو الفريق الأفضل في العالم في الوقت الراهن.. سنحاول اللعب بأفضل طريقة ممكنة من أجل السيطرة على ليونيل ميسي".

وأتم "إذا ارتكبنا أمام برشلونة نفس أخطاء الثماني دقائق الأولى أمام بورتو، فإن المواجهة ستحسم في برشلونة".

وسيحل جوارديولا ضيفا على برشلونة يوم 6 مايو المقبل في لقاء الذهاب ثم يخوض مباراة العودة على ملعبه بعدها بستة أيام.